Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır'ı radarına aldı. Kırmızı şeytanlar, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

ONANA'YA RAKİP OLACAK

İtalyan devi Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sarı-laciverlilere 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor.

LIVAKOVIC GELİRSE ALTAY GİDER

Öte yandan Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.