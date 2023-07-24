Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor

24.07.2023 18:45

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Başarılı kalecinin, İngiliz devine maliyeti yaklaşık 6 milyon euro olacak.

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır'ı radarına aldı. Kırmızı şeytanlar, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

ONANA'YA RAKİP OLACAK

İtalyan devi Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sarı-laciverlilere 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor.

LIVAKOVIC GELİRSE ALTAY GİDER

Öte yandan Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Allah aşkına,ciddimisiniz.ayyy inanamıyoooorum. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
500
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali devre arasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali devre arasında oynanacak

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali devre arasında oynanacak
18:20 Son Dakika: Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali devre arasında oynanacak
18:09 İran'da e-ticaret şirketi kadın çalışanlarının başörtüsüz fotoğraflarının yayınlanmasından sonra kapatıldı
18:05 İran'da e-ticaret şirketi kadın çalışanlarının başörtüsüz fotoğraflarının yayınlanmasından sonra kapatıldı
17:54 Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor
17:49 Nereden nereye! Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor
17:40 Utanç vesikası! Bakıma muhtaç kişiye çektirdiği eziyeti videoya aldı
17:39 Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi için Hoffenheim ile anlaştı
17:35 Skandal görüntüler! Bakıma muhtaç kişiye eziyet edip o anları da kayda aldılar
17:35 Gider ayak kasayı da doldurdu! Attila Szalai, resmen Hoffenheim'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 19:23:04. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement