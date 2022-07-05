Manchester United, Feyenoord'dan Malacia'yı transfer etti - Son Dakika
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Manchester United, Feyenoord'dan Malacia'yı transfer etti

05.07.2022 17:03
Manchester United, Feyenoord'dan Malacia'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Hollandalı sol bek Tyrrell Malacia'yı Feyenoord'dan transfer etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Hollandalı sol bek Tyrrell Malacia'yı Feyenoord'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın ilk transferi olan Malacia'nın bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 13 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Hollanda Milli Takımı ile 5 maça çıkan Malacia, altyapısından yetiştiği Feyenoord Kulübünün formasını ise 136 kez giydi.

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Kaynak: AA

Manchester United, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Feyenoord'dan Malacia'yı transfer etti - Son Dakika

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