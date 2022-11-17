Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
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Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı

17.11.2022 16:37

Manchester United'ı hedef alan açıklamalarının ardından Cristiano Ronaldo'nun stat dışında asılı olan posterinin kaldırılması gündem olmuştu. Bu hareketin sebebinin Portekizli yıldızın artık kulüple ilişkisinin kesildiği şeklinde yorumlanırken, gerçek ortaya çıktı. İngiliz devinin Ronaldo görselini kaldırmasının sebebinin, stadyumun Rugby League World Cup etkinliğine ev sahipliği yapacak olması gösterildi.

Cristiano Ronaldo'nun dünya gündemine oturan röportajında Manchester United ve teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alması sonrası kulüp, Portekizli yıldızın stat dışında asılı olan posterini kaldırmıştı. Olayın iç yüzü ortaya çıktı.

HERKES TÜM İPLERİN KOPTUĞUNU ZANNETTİ

Manchester United'ın açıklamalarının ardından Cristiano Ronaldo'nun posterini stat dışından kaldırması büyük ses getirmişti. Herkes bu hamleyi Portekizli yıldız ile kulüp arasında tüm iplerin koptuğu şeklinde yorumlarken, gerçek bambaşka çıktı.

Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması kıyameti kopartmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

STAT, RUGBY TURNUVASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Manchester Evening News'in haberine göre, Old Trafford'un dışında asılı olan Ronaldo görselinin indirilmesinin nedeni, stadyumun Rugby League World Cup etkinliğine ev sahipliği yapacak olması.

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Son Dakika Spor Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın Ronaldo posterini kaldırması ortalığı karıştırmıştı! İşin aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
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