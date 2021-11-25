Manchester United herkesi şaşırttı! Takımın yeni teknik direktörlük görevine Ralf Ragnick getirildi

Premier Lig devi Manchester United'da önlenemeyen kötü gidişatın ardından görevine son verilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçecek isim belli oldu.

CHELSEA İLE OYNANACAK MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

The Athletic'in haberine göre, Ralf Rangnick çalışma iznini henüz alamadığı için Kırmızı Şeytanlar'a imza atamadı. 6 ay takımı çalıştıracak ardından da danışmanlık görevine getirilecek Alman hoca, hafta sonu Chelsea ile oynanacak maçta takımın başında olmayacak.