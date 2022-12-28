Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Manchester United tribünlerinde şok tezahürat! İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler" şeklinde yorumlandı - Son Dakika
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Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Manchester United tribünlerinde şok tezahürat! İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler" şeklinde yorumlandı

28.12.2022 15:07

Manchester United'ın 3-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldığı Nottingham Forest maçında İngiliz devinin taraftarları, Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen tezahüratı genç yıldız Alejandro Garnacho'nun adını kullanarak söyledi. United taraftarının bu hareketi İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler." şeklinde yorumlandı.

Dünya devi Manchester United'ın taraftarları, kulüple olaylı şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo'yu tamamen unuttu. Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest maçında Old Trafford tribünlerinde yapılan tezahürat bunun en büyük örneği oldu.

OLAY TEZAHÜRAT

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Rashford, Martial ve Fred kaydetti. Tribünlerde yapılan bir tezahürat ise dikkat çekti.

"RONALDO'YU TAMAMEN SİLDİLER"

Manchester United taraftarı, kulüple olaylı bir şekilde yolları ayıran Cristiano Ronaldo için yaptıkları, "Kanattan ilerliyor... United'ın şarkısını dinleyin... Yaşasın Ronaldo" tezahüratını bu kez genç yıldız Alejandro Garnacho'nun adını kullanarak yaptı. Bu hareket İngiliz basınında "Manchester United taraftarı Ronaldo'yu tamamen sildi." şeklinde yorumlandı.

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SON DAKİKA: Ronaldo'nun ayrılığı sonrası Manchester United tribünlerinde şok tezahürat! İngiliz basınında, "Ronaldo'yu tamamen sildiler" şeklinde yorumlandı - Son Dakika
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