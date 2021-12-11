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Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum - Son Dakika

Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum

11.12.2021 14:00

Bir dönem Galatasaray forması giyen Manchester United'ın yıldızı Alex Telles, Sarı-Kırmızılılar'ı unutamadığını açıkladı. Telles, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, S Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'a beslediği sevgiden bahsetti.

Dünya yıldızı oldu ama unutmuyor! Alex Telles'ten Galatasaray itirafı

"HER ZAMAN KALBİMDE"

Telles, Galatasaray hakkında, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya yıldızı oldu ama unutmuyor! Alex Telles'ten Galatasaray itirafı

PORTO'DA ZİRVE YAPTI

Galatasaray, Telles'i 2014'te Gremio'dan kadrosuna katmıştı. Aslan, 2015'te Telles'i Inter'e kiraladı. 2016'da ise 7.5 milyon euro ve sonradan satış maddesiyle Porto'ya sattı. Telles, Porto'da kariyerinin zirvesini gördü. Manchester United'a satışından Galatasaray'a 4 milyon euro kazandırdı.

Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Alex Telles, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum - Son Dakika Spor


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