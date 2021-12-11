Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, S Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'a beslediği sevgiden bahsetti.

"HER ZAMAN KALBİMDE"

Telles, Galatasaray hakkında, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

PORTO'DA ZİRVE YAPTI

Galatasaray, Telles'i 2014'te Gremio'dan kadrosuna katmıştı. Aslan, 2015'te Telles'i Inter'e kiraladı. 2016'da ise 7.5 milyon euro ve sonradan satış maddesiyle Porto'ya sattı. Telles, Porto'da kariyerinin zirvesini gördü. Manchester United'a satışından Galatasaray'a 4 milyon euro kazandırdı.