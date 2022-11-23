Geçtiğimiz sezon başında Cristiano Ronaldo'yu alarak dikkatleri üzerine çeken Manchester United, bu transferden umduğunu bulamadı. Kırmızı Şeytanlar, teknik direktör Erik ten Hag'la problem yaşayan kulübün efsanesi Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
Manchester United'dan 16 milyon euro civarında alacağı olan Cristiano Ronaldo, bonservisini elinde tutmak için kulübe zorluk çıkarmadı. Ronaldo böylece transfer görüşmeleri için elini kuvvetlendirdi.
Cristiano Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'le görüştüğü iddia ediliyor. Öte yandan Newcastle United da Ronaldo'nun menajerine resmi teklifte bulundu.
Son Dakika › Spor › Manchester United ile olan sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, 16 milyon euroya yakın alacağından vazgeçti - Son Dakika