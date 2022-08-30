Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti - Son Dakika
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Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti

30.08.2022 15:47

Premier Lig'in köklü kulübü Manchester United, şampiyonluk yolunda bu sene de hüsrana uğramamak için transferde gaza bastı. Orta sahasını Casemiro ile güçlendiren kırmızı-şeytanlar, son olarak Ajax'tan genç kanat forvet, Antony'i 100 milyon euro bedel ile transfer etti. Gol yollarında sıkıntılar yaşayan İngiliz devinin Antony transferiyle güçlendiği belirtiliyor.

Kırmızı-şeytanlar, Şampiyonlar Ligi ve Hollanda Ligi performansı ile adından sıkça söz ettiren Brezilyalı Antony'i kadrosuna kattı.

POGBA'DAN SONRA REKOR ONDA

22 yaşındaki Antony, 100 milyon euro gibi rekor bir bedelle Unıted tarihinin en pahalı 2. futbolcusu olmayı başardı. Kırmızı-şeytanlar'ın en pahalı futbolcusu ise Paul Pogba oldu. Manchester ekibi, 2016 yılında Pogba için 105 milyon euro harcamıştı.

KENDİ YAŞ GRUBUNUN EN İYİLERİNDEN

Manchester United'ın yeni transferi Antony, Sao Paulo'da ki performansı ile 18 milyon euro bedelle Ajax'a transfer olmuştu. Ajax forması altında çıktığı 82 maçta, 25 gol ve 21 asistlik performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı yıldız, kendi yaş grubunun en iyi futbolcuları arasında anılıyor.

BU SENE 4 MAÇTA 2 GALİBİYET ALABİLDİLER

Öte yandan Manchester United, bu sezon forvet oyuncularından henüz beklenen verimi alamadı. 4 maçta sadece 2 galibiyet alan İngiliz ekibi, bu maçlarda sadece 4 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

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