Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı! - Son Dakika
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Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!

21.04.2022 17:29

İngiliz devi Manchester United, Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Erik ten Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Manchester United, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirdi. İngiliz basınında gençlerle çalışan Hag'ın, Ronaldo'ya karşı sıcak bakmadığı konuşulurken ikilinin nasıl bir iletişim kuracağı merakla bekleniyor.

İngiliz devi Manchester United, Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Erik ten Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"BU KULÜBÜN BAŞARIYA OLAN ARZUSUNUN VE KARARLILIĞININ FARKINDAYIM"

İmzaların atılmasından sonra açıklamalarda bulunan Hollandalı hoca, "Manchester United menajeri olmak büyük bir onurdur. Bu kulüpte başarı için mücadele edeceğim için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem kulübün tarihini, taraftarların tutkusunu çok iyi biliyorum. Bu kulübün başarıya olan arzusunun ve kararlılığının farkındayım." dedi.

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"AJAX'IN İMAJINI TOPARLADI"

Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise, "Ajax'ta geçirdiği 4 yıl boyunca Avrupa'nın en başarılı ve en heyecan verici antrenörlerinden birini olduğunu ispatladı. Ajax'ın imajını toparladı, daha çekici hale getirdi ve hücum futbolu oynatarak bunu gençlerle başlardı." ifadelerini kullandı.

RONALDO SEZON SONUNDA YOLCU

Genç futbolcularla çalışmayı seven Erik ten Hag'ın, Manchester United'ın hocası olmasından sonra 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yla çalışmaya sıcak bakmadığı ve Portekizli yıldızın sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı! - Son Dakika


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