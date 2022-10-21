Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo olayını açıkladı: Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi, futbol bir takım sporudur - Son Dakika
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Ronaldo olayını açıkladı: Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi, futbol bir takım sporudur

21.10.2022 14:49

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kadro dışı bırakılan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamada, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettiğine yönelik iddiaları doğruladı. Hag, "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı." dedi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ın oynayacağı Chelsea maçı öncesi kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düşmüştü. İngiliz devinin teknik direktörü Erik ten Hag yaşananların perde arkasını anlattı.

"YAPTIĞININ BİR SONUCU OLMALIYDI"

Hollandalı teknik direktör Erik te Hag, Ronaldo'nun kadro dışı bırakılmasına ilişkin, "Ben burada yöneticiyim. Buradaki çalışma kültüründen sorumluyum. Standartlar ve değerleri belirlemeli, bunları kontrol etmek zorundayız. Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'yu yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Takım içinde bir kişi eksik olacağız ve asıl önemlisi Chelsea maçına odaklanmalıyız." dedi.

"BELLİ STANDARTLARA UYMANIZ GEREKİYOR"

Cristiano Ronaldo'nun Tottenham maçında oyuna girmeyi reddettiği iddialarına da cevap veren Erik ten Hag, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." ifadelerini kullandı.

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