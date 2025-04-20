Manchester United, Wolverhampton'a Yenildi

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 33. hafta maçında Manchester United, evinde Wolverhampton Wanderers'a 1-0 yenildi.
Old Trafford'da 77. dakikada İspanyol orta saha Pablo Sarabia'nın serbest vuruştan attığı golle konuk ekip galip gelirken, ev sahibi "Kırmızı Şeytanlar" son 4 lig maçında üçüncü mağlubiyetini aldı.
Manchester United 38 puanla 14. sırada bulunurken, ligde üst üste 5. galibiyetini alan aynı puanlı Wolverhampton Wanderers averajla 15. sırada yer alıyor.
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