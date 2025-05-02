Manchester United Yarı Finalde Rahat Güldü

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi yarın final ilk maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İspanyol ekibi Athletic Bilbao, San Mames Barria Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk etti. İngiliz ekibi 30. dakikada Carlos Casemiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in golleriyle Manchester United soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İngiliz ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Tottenham turu araladı

Gecenin diğer maçında ise Tottenham, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada penaltıdan Dominic Solanke kaydetti. Bodo/Glimt ise 83. dakikada Ulrik Saltnes ile skoru 3-1'e getirdi. Bu gol maçın da sonucu oldu.

Chelsea İsveç'ten avantajlı döndü

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde de İngiliz ekibi Chelsea, İsveç deplasmanında Djurgarden'ı 4-1 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Chukwunonso Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson attı. Ev sahibinin tek sayısı ise 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.

Gecenin diğer maçında ise İspanyol temsilcisi Real Betis, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 2-1 yendi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony attı. İtalyan ekibi 72. dakikada Luca Ranieri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1 yaptı. - İSTANBUL