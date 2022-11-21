Cristiano Ronaldo takipçi sayısıyla akılalmaz eşiği geride bıraktı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo takipçi sayısıyla akılalmaz eşiği geride bıraktı

21.11.2022 11:20

Son günlerde Manchester United'a yönelik söylemleriyle çok konuşulan Cristiano Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçi sayısına ulaştı. Portekizli yıldız, Instagram resmi hesabından sonra platformdaki en fazla takipçiye sahip hesap konumunda. 569 milyon takipçisi bulunan Instagram resmi hesabının ensesine yapışan Ronaldo, takipçi sayısındaki çılgın artışla futbolseverleri şaşırttı.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile boy gösterecek Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ifade etmesi sorası dünya gündemine oturmuştu. Son günlerde adı manşetlerden düşmeyen Portekizli yıldız, sosyal medyada tarih yazdı.

500 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı 500 milyona ulaştı. Portekizli yıldız, Instagram resmi hesabından sonra platformda en fazla takipçi sayısı bulunan hesabın sahibi oldu.

"BENİ AYRILMAM İÇİN ZORLADILAR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Manchester United'ı hedef alan Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo takipçi sayısıyla akılalmaz eşiği geride bıraktı - Son Dakika


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