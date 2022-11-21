Cristiano Ronaldo takipçi sayısıyla akılalmaz eşiği geride bıraktı

"Asla görüşmem" dediği Sisi ile tokalaştı, sırada küs olduğu başka bir lider daha var

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile boy gösterecek Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ifade etmesi sorası dünya gündemine oturmuştu. Son günlerde adı manşetlerden düşmeyen Portekizli yıldız, sosyal medyada tarih yazdı.

500 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabındaki takipçi sayısı 500 milyona ulaştı. Portekizli yıldız, Instagram resmi hesabından sonra platformda en fazla takipçi sayısı bulunan hesabın sahibi oldu.

"BENİ AYRILMAM İÇİN ZORLADILAR"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Manchester United'ı hedef alan Cristiano Ronaldo, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.