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Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

02.02.2022 15:02
Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı

Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savcılığın ek süre talebiyle üç gün boyunca sorgusu devam eden 20 yaşındaki futbolcu için yargı yolu devam edebilir.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Mason Greenwood, geçen pazar günü tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etmişti.

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Mason Greenwood, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika Spor


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