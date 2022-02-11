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Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor - Son Dakika

Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

11.02.2022 11:25
Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından mavi lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemesi beklenen olan teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maça katılamayacağını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından mavi lacivertli takımın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmayı izlemesi beklenen  olan teknik direktör Roberto Mancini, zorlu maça katılamayacağını bildirdi.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de güçlü kadrosuyla ligin 24'üncü haftasında kendisine 3'üncü sırada yer bulan Adana Demirspor, oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle dikkat çeken performans sergiledi. Yıldız oyuncuların yer aldığı kadrosuyla ligin güçlü takımları arasında yer alan mavi lacivertli takımda forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli, ligde oynadığı 20 maçta 10 gol kaydedip, 3 asist performansı gösterdi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDIKötü giden kariyerini Adana Demirspor'a tersine çeviren Mario Balotelli, gol krallığında 12 gollü Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Pesic, 11'er gollü Trabzonsporlu Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Dilan Bozok'u en çok gol atan dördüncü oyuncu olarak takip ediyor. Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden Balotelli, Adana'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Balotelli, gösterdiği performansla İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin de radarına girdi. İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi 3 yıl sonra yeniden milli takıma çağırdı. BEŞİKTAŞ MAÇINA KATILAMAYACAKİtalyan Mancini, yıldız futbolcuyu Beşiktaş karşısında izlemek için Adana'ya geleceğini bildirdi. Adana Demirsporlu taraftarlar, Mancini'yi misafir etmeyi beklerken, İtalyan teknik adam vatandaşı olan mavi lacivertli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp, bir programından dolayı katılamayacağını kaydetti. Mancini'nin ilerleyen haftalarda Adana Demirspor'un bir başka maçını izlemeye geleceğini de söylediği bildirildi.

Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor
Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor
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Adana Demirspor, Roberto Mancini, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçına gelemiyor - Son Dakika Spor


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