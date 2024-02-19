Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. Hafta Sonuçları

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. Hafta Sonuçları

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Liderliklerini sürdüren 1965 Nurlupınar Gençlergücü takımı, 14 maçta 14 galibiyetle namağlup liderliğini devam ettirdi.

19.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. hafta karşılaşmaları tamamlanırken bu haftayı bay geçen 1965 Nurlupınar Gençlergücü takımı 14 maçta 14 galibiyetle namağlup liderliğini devam ettirdi.

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. hafta mücadelelerinde ligden çekilen Aşağı Çobanisa Belediyespor ile karşılaşması olan Çıkrıkçıspor 3-0 hükmen galip sayılırken, 45 Barbaros Gençlikspor, Çatalköprüspor'u 4-1, Manisaspor, Manisa Lalelispor'u 5-1, Maltaspor, Turgutlu İstasyonspor'u 4-0 mağlup ederken, Manisa Karaköyspor kendi evinde Mütevelli 1965 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Lig lideri namağlup 1965 Nurlupınar Gençlergücü ise haftayı bay geçen takım oldu. Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 17. haftada Çıkrıkçıspor-Maltaspor, Turgutlu İstasyonspor-45 Barbaros Gençlikspor, Çatalköprüspor-Manisaspor, 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Manisa Karaköyspor, Mütevelli 1965 Spor-Aşağı Çobanisa Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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