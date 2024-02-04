Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda haftanın maçları tamamlandı. Grup Lideri 1965 Nurlupınar Gençlergücü rakibi Çıkrıkçıspor'u 9-0 gibi farklı bir skorla yenerken 13'üncü maçında 13'üncü galibiyetini aldı.
Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 14. hafta karşılaşmalarında ligden ihraç edilen Aşağı Çobanisa Belediyespor'la karşılaşması olan Çatalköprüspor karşılaşmadan 3-0 hükmen galip ayrılırken, 45 Barbaros Gençlikspor- Manisaspor karşılaşması 3-3 beraberlikle tamamlandı. Maltaspor, Manisa Lalelispor'u 5-1 yenerken, Manisa Karaköyspor ise kendi sahasında Turgutlu İstasyonspor'u 1-0 yenerek 3 puana uzandı. Grup lideri olan 1965 Nurlupınar Gençlergücü ise 13'üncü maçında 13'üncü galibiyetini alarak yoluna kayıpsız devam etti. 1965 Nurlupınar Gençlergücü 8 Eylül Sahasında oynanan karşılaşmada Çıkrıkçıspor'u 9-0 gibi farklı bir skorla yendi.
Haftayı bay geçen grup ikincisi Mütevelli 1965 Spor önümüzdeki hafta lider 1965 Nurlupınar Gençlergücü'nü kendi evinde ağırlayacak. Önümüzdeki haftanın diğer maçları ise şöyle: Çatalköprüspor-Maltaspor, Manisa Lalelispor-45 Barbaros Gençlikspor, Çıkrıkçıspor-Manisa Karaköyspor, Turgutlu İstasyonspor-Aşağı Çobanisaspor. Manisa ise haftayı bay geçen takım olacak. - MANİSA
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