Manisa Ayşe Begüm'le gururlu

Aerobik cimnastikte genç yaşında Türkiye'ye tarihi ilkleri yaşatan Manisa Akhisarlı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanarak tarihe geçerken, ülkemizin göğsünü kabarttı. Gençlerde daha önce Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği madalyalardan sonra geçen yıl büyüklerde Azerbaycan'da ilk kez katıldığı 16'ncı Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki Ayşe Begüm, bu kez gümüş madalyayı boynuna taktı. Portekiz'in Guimaraes kentindeki 17'nci Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20.350 puanla dünya ikincisi oldu. Ayşe Begüm Onbaşı, cimnastikte büyüklerde dünya şampiyonalarında üst üste iki kez madalya alan ilk sporcumuz olarak da tarihe geçti.