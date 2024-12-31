MANİSA,
BASKETBOL Süper Ligi'nde yılın son sınavında güçlü rakibi Beşiktaş'ı Saben Lee'nin 34 sayılık performansıyla 94-88 yenmeyi başaran Manisa Basket, 2025'e mutlu girdi. Ligde 12 maçta 3 galibiyete ulaşan Manisa temsilcisi düşme hattından ayrıldı. Manisa Basket'te Antrenör Kazys Maksvytis, "Çok büyük bir efor sarf ettik. Kusursuz değiliz. Kazanacağımıza inandık ve bunu başardık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda daha çok taraftar desteğini arkamızda hissederiz" dedi.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Beşiktaş'ı Yenerek Yılın Son Maçında Güçlü Finiş Yaptı - Son Dakika
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