BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket yarın 2024 yılının son maçında zirve yarışındaki takımlardan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Karşılaşmanın biletleri 45 TL ile 1500 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Ligde Beşiktaş'ın 11 haftada 8 galibiyeti, Manisa Basket'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Beşiktaş ile Kritik Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
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