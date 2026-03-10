Manisa Basket, Efes\'e Yenildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen 3 haftalık ara öncesinde üst üste iki galibiyetle düze çıkan Glint Manisa Basket evinde Anadolu Efes önünde fren yaptı. Son haftalarda form tutan güçlü rakibine 85-76 yenilen Manisa temsilcisinin serisi sona erdi. Fikstürün zorlu etabına giren Manisa Basket bitime 9 hafta kala 7 galibiyette kalarak alt sırasındaki düşme korkusu yaşayan rakipleriyle bağını koparma fırsatını tepti.
