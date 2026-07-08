Manisa Basket'in Eleme Turu Rakibi Kolossos - Son Dakika
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Manisa Basket'in Eleme Turu Rakibi Kolossos

Manisa Basket\'in Eleme Turu Rakibi Kolossos
08.07.2026 15:35
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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunan Kolossos ile karşılaşacak.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları İsviçre'de çekilirken organizasyonda eleme turunda yer alacak Glint Manisa Basket'in rakibi Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC oldu. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa ekibi Kolossos'u geçerse çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Manisa Basket elemelerde 4 tur geçerek adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırmaya çalışacak. Temsilcimiz elenirse Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Basketbol, Manisa, Eylül, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Basket'in Eleme Turu Rakibi Kolossos - Son Dakika

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