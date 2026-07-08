Manisa Basket\'in Eleme Turu Rakibi Kolossos

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon kuraları İsviçre'de çekilirken organizasyonda eleme turunda yer alacak Glint Manisa Basket'in rakibi Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC oldu. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa ekibi Kolossos'u geçerse çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Manisa Basket elemelerde 4 tur geçerek adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdırmaya çalışacak. Temsilcimiz elenirse Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.