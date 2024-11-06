Manisa Basket, Peristeri'ye Mağlup Oldu

Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Manisa Basket deplasmanda Yunanistan'ın Peristeri Domino's takımına 90-78 yenildi.

Peristeri şehrindeki karşılaşmanın ilk çeyreğine 28-15 geride giren Manisa Basket, devreyi de 45-39 yenik kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan Manisa Basket, son çeyreğe 67-53 geride girerken maçtan da 90-78 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Manisa Basket grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Peristeri Domino's ise ilk galibiyetini elde etti.