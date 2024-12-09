Manisa Basket, Pivot Jo Lual-Acuil Jr. ile Takviye Yaptı

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BASKETBOL Süper Ligi'nde 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Manisa Basket yabancı kadrosunu pivot Jo Lual-Acuil Jr. ile takviye etti. Güney Sudan asıllı Avustralyalı olan 30 yaşında, 2.11 boyundaki Jo Lual-Acuil, kariyerinin büyük bir bölümünde Melbourne United forması giydi. Lual-Acuil, Güney Sudan Milli Takım kadrosunda da yer aldı.