Manisa Basket'ten Önemli Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Basket'ten Önemli Galibiyet

Manisa Basket\'ten Önemli Galibiyet
23.03.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'yı yenen Manisa Basket, düşme hattından uzaklaşıp üst sıralara yöneldi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattındaki Karşıyaka'yı evinde 92-78 mağlup eden Glint Manisa Basket alt sıralarla bağını kopardı. Bitime 7 hafta kala 8 galibiyete ulaşan Manisa ekibi ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdiği yeşil-kırmızılılara 4 galibiyet fark attı. Gözünü üst sıralara çeviren Manisa Basket'te antrenör Serhan Kavut, "Son 1-2 dakikayı çıkarırsak, savunmada zaten istediğimiz performansı yakaladık. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir savunma sergiledik. Kazanmamız gereken bir maçtı ve bizim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanı açısından da kritik bir karşılaşmaydı. Bundan sonraki hedeflerimiz farklı olacak. Manisa halkına da çok teşekkür ediyorum; gerçekten harika bir atmosfer vardı. Bize destek olmak için geldiler ve yanımızda oldular. Önümüzdeki maçlar daha zorlu olacak; hem EuroLeague hem EuroCup takımlarıyla karşılaşacağız. Onları da aynı şekilde burada, misafirperver bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Tabii ki bunu taraftarlarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Basket'ten Önemli Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:17:54. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Basket'ten Önemli Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.