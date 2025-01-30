Manisa Basket, Unicaja'ya Yenildi

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Manisa Basket Erkek Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu İspanyol kulübü Unicaja'ya 91-73 yenildi.

Ev sahibi ekip, Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk periyodunu 22-18 önde geçti. İkinci çeyrekte daha iyi bir hücum performansı sergileyen Manisa Basket, ilk yarı sonunda skoru 42-42'ye getirdi.

Son 10 dakikaya 5 sayılık üstünlükle (64-59) giren Unicaja, seyircisinin de desteğiyle farkı açarak karşılaşmayı 91-73 kazandı.

Manisa Basket'te White 23 sayı ve 8 ribaunt, Lee ise 19 sayıyla mücadele etti.