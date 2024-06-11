Manisa BBSK Karate Takımı İl Şampiyonu Oldu

Spor

Manisa Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen il şampiyonasında Manisa BBSK il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Karate İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor Salonunda düzenlenen İl Birinciliğine 7 kulüpten 220 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı 85 sporcusu il birinciliğine katıldı. Manisa BBSK, 38 altın, 22 gümüş ve 14 bronz madalya olmak üzere toplamda 74 madalya kazanarak Manisa İl Şampiyonu oldu.

Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Tüm sporcularımız ve ailelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA