Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde - Son Dakika
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Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde

07.07.2022 12:07
Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp, final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp, final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Spor Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakaları 1-4 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlendi. Manisa karmasında yer alan ve müsabakalara katılan Manisa BBSK badmintoncuları Ali Hamza Doğan, Burak Sağlam, Hamdi Alptuğ Çelikoğlu, yarı final müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlayıp finallere katılmaya hak kazandı. Manisa BBSK ve Manisa Karması Badminton Antrenörü Hatice Tokmakçı, "Sporcularımız final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Biz de bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. 12 takımın katılacağı finallerde başarılı olup Manisa'mızı madalyalarla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Manisa BBSK Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa karması niteliğindeki takımda yer alan ve final müsabakalarına katılan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Güzgülü, badmintoncuların Manisa'yı başarıyla temsil edeceklerinden emin olduklarını söyledi. - MANİSA

YORUMLAR
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5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu...Hırsızlık anları kamerada 5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu...Hırsızlık anları kamerada
Kaynak: İHA

Burak Sağlam, Karahisar, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde - Son Dakika

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