Manisa BBSK U18 Takımı\'ndan Down Sendromu Günü Etkinliği

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü U18 Basketbol Takımı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde gerçekleştirdiği antrenmanda özel misafirlerini ağırladı. Takım, down sendromlu bireyleri antrenmanda misafir ederek, onlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Manisa BBSK'nın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, down sendromlu gençler U18 takımıyla birlikte antrenmana katıldı. Düzenlenen anlamlı etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Köseli, Nabi Başbay, Kadir Aydın, Kulüp Müdürü Alparslan Kaya da yer aldı. Down sendromunun bir hastalık değil, genetik farklılık olduğunu vurgulayan ziyarette, down sendromlu bireyler basketbol oynadı. Isınma hareketlerinden pas çalışmalarına kadar pek çok bölümde yer alan misafirler, basketbol dolu dakikalar geçirdi. Oyuncular ve antrenörler tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan gençler, antrenman sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Etkinlik, hem sporcular hem de misafir aileleri tarafından takdirle karşılandı.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli, yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok anlamlıydı. Sporun birleştirici gücüyle down sendromlu bireylerle aynı sahayı paylaşmak hem takımımız hem de misafirlerimiz adına çok kıymetliydi. Bu etkinlikteki amacımız; down sendromunun sanılanın aksine bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu bir kez daha vurgulamaktı. Antrenmanımıza katılan beş genç kardeşimize bizleri ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA