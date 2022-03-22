Manisa BŞB'den potaya takviye - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa BŞB'den potaya takviye

22.03.2022 13:18
Manisa BŞB'den potaya takviye

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala 23 haftada 18 galibiyetle liderliğini sürdürüp tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü yabancı transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala 23 haftada 18 galibiyetle liderliğini sürdürüp tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne koşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü yabancı transferini gerçekleştirdi.

Sezonun son haftaları öncesi en yakın rakibi Samsunspor'un 1 galibiyet önünde zirvede yer alan Manisa ekibi, guard Jack Willem Pagenkopf ile sözleşme imzaladı. 24 yaşında, 1.90 boyundaki oyuncu son olarak Belçika'nın Okapi Aalst takımında 9 maçta 9.3 sayı, 3.1 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla oynadı.


YORUMLAR
500
Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa BŞB'den potaya takviye - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa BŞB'den potaya takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement