Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa FK\'nın su sayaçlarıyla ilgili açıklama yaptı

Spor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın kullandığı Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının sökülmesi ve yapılan kazı çalışması hakkında açıklamada bulundu. Başkan Zeyrek, yapılan çalışmanın bir hizmet olduğunu ancak kulüp tarafından konunun siyasileştirildiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Su Arıza Birimi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında bir gazetecinin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın belediyeye ait olan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarının sökülmesi ve yapılan kazı çalışmasına kulüp tarafından tepki gösterildiğini hatırlatması üzerine, "Biz yalnızca Manisa FK tesisleri gündeme geldiği için bana bu soruyu soruyorsunuz ama bugüne kadar sayaçlarını söktüğümüz ve teste soktuğumuz sayısız kurum, bina ve ev var. Biz basınç testi yaparak su kaçaklarını ortaya çıkarmak zorundayız. Burada da yoğun kullanımı olan öncelikle okullar, eğitim yapıları ve spor tesislerini belirlemiştik. Uncubozköy'deki tesislerde de bunu yaptık ama hiç gündeme gelmedi. Yalnızca Manisa FK'nın bu şekilde abone saatinin sökülüp teste götürülmesi gündeme geldi. Orada yapılan kazı çalışmaları da daha önceden projelendirdiğimiz yağmur suyu toplama hattı olmayan bir projeyi orada hayata geçiriyoruz. Bu projeyi şehrin her yerinde yapıyoruz ve bundan gurur duyuyorum çünkü ben şehrime hizmet ediyorum. Yağmur suyu hattı yok. Yağmur suyu için kazıya başlıyorum ama bu hizmeti değişik şekilde algılayanlar, 31 Mart'ta seçimi kaybını buna bağlayanları asıl ben kınıyorum. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu basınç ölçmek için, kaçağı ölçmek için bundan sonra da abonelerimizin saatlerini alıp teste sokacağız. Bu suyla mücadelenin en ufak örneğidir. Bugün Manisa FK'ya olmuştur. Saati testten geçer gider saati yerine takarız. Yağmur suyu kanalı için kazı yapılır, yağmur suyu hatları döşenir ve üst yapısı yapılır. Bunu siyasileştirmek 31 Mart'ın seçim yarasıdır. Bunu bugüne bu şekilde taşımak bence kimseye yakışık almayan bir davranıştır. Yalnızca bir abonenin su saati teste sokuldu diye, bugün için bir çok kamu kurumumuz alarma geçirilmişken, bundan önce birçok saati sökülmüş abone varken bu kamu kurumları neden harekete geçmemiştir. Ben buna siyasi gözle bakıyorum. Bu çok yanlış. Biz Manisa'ya hizmet için bunu yapıyoruz ve ben Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. - MANİSA