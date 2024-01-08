Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Karatecileri İl Finalinde Başarılı

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karatecileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Okul Sporları Turnuvasının Manisa İl Finaline 37 sporcu ile katılarak 23'ü altın 47 madalya kazandı.

Manisa Okul Sporları Karate müsabakaları 4-5 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Okul Sporları Gençler A-B (Liseler arası) ve Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar (Ortaokullar arası) müsabakalarına katılan Manisa BBSK'nın 37 sporcusu turnuvada 23 altın, 10 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen sonuçların kendilerini gururlandırdığını kaydeden Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz, "Turnuvaya, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüzü temsilen 37 sporcu ile katıldık. 23 altın, 10 gümüş ve 14 bronz olmak üzere sporcularımız toplamda 47 madalya kazandı. Derece yapan tüm sporcu ve velilerimizi tebrik eder gruplarda başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA