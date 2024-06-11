Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapı koordinatörü ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapı koordinatörü ile anlaştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında alt yaş kategorilerindeki yapılanma için altyapı koordinatörü olarak Ekrem Öztürk ile anlaştı. Kulüp, çatı kulüp projesiyle diğer yerel kulüplerle çalışacak.

11.06.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol branşında alt yaş kategorilerindeki yapılanma için altyapı koordinatörü olarak Ekrem Öztürk ile anlaştı. İmza töreninde konuşan Öztürk, "Manisa'daki yerel kulüplerimize gerekli desteği vererek bir çatı kulüp projesi oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına altyapıda da ciddi ve sürdürülebilir bir projeyle başladı. Kulüp, altyapı koordinasyonunun sağlanması için Ekrem Öztürk ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Kulüp Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri; Erkan Turbil, Barış Ali Çınar, Eray Durukan, Nabi Başbay, Can Sezici, Mesut Köse ve Alper Ayan da yer aldı. Yeşil-beyazlı takım, U-10'dan Basketbol Gelişim Ligi düzeyine kadar çatı kulüp projesi oluşturarak, diğer yerel kulüplerle birlikte çalışacak.

Çatı kulüp projesi ile altyapıya büyük destek verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünde altyapı koordinatörü olarak göreve başlayan Ekrem Öztürk, "Öncelikle böyle bir organizasyonda yer almaktan, tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Kendi şehrimde güzel şeyler olmasını istiyorum. Bunun için de üzerimize düşen görev neyse onu gerçekleştireceğim. Tabii ki başkanımın da dediği gibi öncelikle kucaklayıcı bir kulüp olacağız. Biz buna çatı kulüp projesi diyoruz. Manisa'daki yerel kulüplerimize gerekli desteği vererek bir çatı kulüp projesi oluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında bir BGL organizasyonumuz var. BGL organizasyonumuzu önceden bir paydaşla yapıyorduk. Bu sene itibarıyla kendi çatımız altında yapacağız. İnşallah bu konuda da hem Manisa'mızın çocuklarına hem de dışarından gelecek olan, bizi tercih eden bütün basketbolculara kapımızı açıyoruz. Büyük bir ulusal organizasyon, bu ulusal organizasyonda da kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Manisa BBSK'nın altyapısı örnek olacak"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş, altyapıya büyük önem verdiklerini belirtti. Öztaş, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak tüm branşlarda 17 ilçeye yayılmış yönetilebilir ve sürdürülebilir bir projeye hayat vereceğiz. U-10'dan Basketbol Gelişim Ligi'ne kadar bütün alt yaş gruplarında altyapıyı organize etmek için eski basketbolcularımızdan Ekrem Öztürk ile bir araya geldik ve bu yolu onunla birlikte kat edeceğiz. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan hatalardan derslerimizi çıkaracağız. A takımdan gelişim liglerimize kadar önümüzdeki dönemi çok başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. 17 ilçemizde oluşturulmuş diğer branşlardaki ve basketbol branşındaki bütün özel kulüpleri destekleyip, aynı havuzun içerisinde tabana yayılmış bir felsefeyle hareket etmeyi planlıyoruz. Tüm branşlarda basketbol da dahil olmak üzere altyapılarda çok önemli birleştiricilik unsuru ile çocuklarımızı salona çekeceğiz ve eğiteceğiz. Çocuklarımızı önce BGL'de sonra Süper Lig'de oynayacak seviyeye taşımak adına Ekrem hocamıza çok güveniyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Ekrem Öztürk, Basketbol, Manisa, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapı koordinatörü ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapı koordinatörü ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement