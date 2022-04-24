Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta

24.04.2022 10:57
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son 2 haftaya lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, gelecek hafta konuk edeceği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendiği takdirde ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son 2 haftaya lider giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, gelecek hafta konuk edeceği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendiği takdirde ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Ligin 28. haftasında dün konuk olduğu OGM Ormanspor'u 77-69 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22. galibiyetine ulaştığı ligde son 2 haftaya 50 puanla lider girdi. Takipçisi Samsunspor'un 1 galibiyet önünde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, gelecek hafta ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyebilir.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde Samsunspor'u geride bırakacak başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2 Mayıs Pazartesi günü ağırlayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u yendiği takdirde ilk kez Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne 1 galibiyet uzakta - Son Dakika
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