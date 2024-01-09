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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Casademont Zaragoza'yı konuk edecek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Casademont Zaragoza'yı konuk edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. maçında yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı evinde ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak. Takımda sakatlıkları devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Diğer müsabakada ise Çekya'nın ERA Nymburk ile Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımları karşılaşacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki ilk iki maçında mağlup olmuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası\'nda Casademont Zaragoza\'yı konuk edecek
09.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:48
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 3. maçında yarın İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı konuk edecek

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Maçın hazırlıklarını başantrenör Hakan Demir yönetiminde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sakatlıkları devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Grubun diğer müsabakasında ise Çekya'nın ERA Nymburk ile Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque takımı karşılaşacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki ilk iki maçında sahadan yenik ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Casademont Zaragoza'yı konuk edecek - Son Dakika
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