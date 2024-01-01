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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ahmet Kandemir'in yerine Hakan Demir getirildi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ahmet Kandemir'in yerine Hakan Demir getirildi

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da antrenör değişikliği yaşandı. Ahmet Kandemir'in yerine Hakan Demir, antrenörlük görevine getirildi. Demir, geçen sezon takımı kümede tutarak Avrupa arenasına taşımıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da Ahmet Kandemir\'in yerine Hakan Demir getirildi
01.01.2024 - 12:02,
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Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında bulunan, FIBA Europe Cup'ta da yoluna ikinci turda devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolların ayrıldığı Ahmet Kandemir'in yerine antrenörlük görevine Hakan Demir getirildi.

Sezon başında kulüpten ayrılıp görevi Kandemir'e devreden Demir, halefinin yerine geri döndü. Hakan Demir, geçen sezon düşme hattında son sırada devraldığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ligdeki ilk yılında kümede tutmayı başarıp ilk kez Avrupa arenasına taşımıştı. 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı yaz döneminde İran Milli Takımı'yla anlaşmıştı. Manisa BŞB, Demir'in kulübe dönmesini, "Ailemize yeniden hoş geldin, Sinyor Hakan Demir" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ahmet Kandemir'in yerine Hakan Demir getirildi - Son Dakika
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