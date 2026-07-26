Manisa BBSK’nın güreşçileri Türkiye Şampiyonası’nda 6 madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, Ankara'da yaklaşık 9 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanırken, bir sporcusu da organizasyonu beşinci sırada tamamladı. Kulüp, aynı tarihlerde judoda da Türkiye üçüncülüğü elde etti.

21-25 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, organizasyonu toplam 6 madalya ile tamamladı. Yaklaşık 9 bin sporcunun katıldığı şampiyonada mindere çıkan yeşil-beyazlı sporcular, bir Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve üç üçüncülük elde etti. 57 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammet Emin Ariç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 52 kilogramda Naki İnal Türkiye ikinciliğini elde etti. 48 kilogramda Rahman Resul Akyayla, 57 kilogramda Erdem Ünal ve 68 kilogramda Görkem Karaca Alkan bronz madalya kazandı. Abdullah Mete Polat ise organizasyonu Türkiye beşincisi olarak tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, aynı tarihlerde judo branşında da önemli bir başarı elde etti. Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-25 Temmuz tarihleri arasında Tokat'ta ilk kez düzenlenen Spor Toto Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kulübü temsil eden Yiğit Akbulut, 60 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Minik yaş kategorilerinde güreş ve judoda elde edilen derecelerle Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, altyapı sporcularının ulusal düzeydeki başarılarına yenilerini eklerken, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörler de organizasyonların ardından tebrik edildi.