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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale veda etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale veda etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup\'ta çeyrek finale veda etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup 2. Tur M Grubu'ndaki son maçında ERA Nymbur'a yenilerek çeyrek finale yükseleme şansını kaybetti. 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada kalan Manisa temsilcisi, son maçta Zaragoza'ya konuk olarak Avrupa macerasını tamamlayacak.

01.02.2024 12:01
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Basketbolda bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön elemeler ve ilk tur gruplarını lider geçtikten sonra ikinci turda umduğunu bulamadı. Yeşil-beyazlı ekip FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki 5'inci maçta evinde lider ERA Nymbur'a 69-55 yenilerek son hafta maçları öncesi çeyrek final şansını kaybetti. Grupta 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle son sırada kalarak umutlarını tüketen Manisa temsilcisi, son hafta 7 Şubat Çarşamba günü İspanya'da Zaragoza'ya prestij sınavında konuk olarak Avrupa defterini kapatacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale veda etti - Son Dakika
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