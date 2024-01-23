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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa'ya karşı mücadele edecek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa'ya karşı mücadele edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa ekibi BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak. Grupta çıktığı 3 maçı kaybeden Manisa temsilcisi, ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası\'nda Fransa\'ya karşı mücadele edecek
23.01.2024 - 11:27,
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FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Fransa'da BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin salonunun yanması nedeniyle COB Calais Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 3 maçı kaybederek çeyrek final şansını mucizelere bırakan Manisa temsilcisi evinde 78-67 mağlup olduğu Fransa ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılarda iyileşen John Roberson kadroda yer alırken, omuz sakatlığı bulunan Sinan Sağlam forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta Nymburk-Zaragoza kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası'nda Fransa'ya karşı mücadele edecek - Son Dakika
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