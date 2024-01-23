Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Kupası\'nda Fransa\'ya karşı mücadele edecek

FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Fransa'da BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin salonunun yanması nedeniyle COB Calais Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 3 maçı kaybederek çeyrek final şansını mucizelere bırakan Manisa temsilcisi evinde 78-67 mağlup olduğu Fransa ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılarda iyileşen John Roberson kadroda yer alırken, omuz sakatlığı bulunan Sinan Sağlam forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta Nymburk-Zaragoza kozlarını paylaşacak.