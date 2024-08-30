Manisa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Kuruldu - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, hentbol branşında Genç Nesil Spor Kulübü'nü bünyesine katarak Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek.

30.08.2024 19:41  Güncelleme: 19:43
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Manisa Büyükşehir Belediye spor, mevcut branşlarına hentbolu da dahil etti. Tamamen Manisalı gençlerden oluşan Genç Nesil Spor Kulübü Hentbol takımının başarılı sporcularını bünyesine katan yeşil-beyazlılar, Kadınlar 2. Ligi'nde Manisa'yı temsil edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, hentbol branşında bünyesine Genç Nesil Spor Kulübü'nü dahil etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele edecek olan hentbol takımı, Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde tanıtıldı. Törene, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Durukan, Mesut Köse, Antrenör Alper Akay, milli sporcular Ecrin Ada, Nisa Barbunya, Pelin Su Keleş, Şevval Asya Özkan ve Zeynep Asya Boztepe katıldı. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Eray Durukan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Manisa'nın çocuklarını sporla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeşil-Beyazlılar Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek

17'nci branş olarak hentbolu da bünyesine dahil ettiklerini belirten Durukan, "Çok güzel bir hikayesi olan, tamamen Manisa'nın çocuklarından kurulu Genç Nesil Spor Kulübü Hentbol takımının bugüne kadar yapmış oldukları güzel işleri daha da ileriye taşıyabilmek adına buradaki başarılı sporcularımızı kulübümüz bünyesinde lisanslayarak bu sezon Kadınlar 2. Ligi'nde Manisa'mızı temsil edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tüm branşlarda olduğu gibi hentbolda da kız çocuklarını desteklemeye devam edeceğiz. Yerel liglerde şampiyonlukları olan ve içlerinde milli formayı giyen kızlarımızın kulübümüz çatısı altında daha da büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz" dedi.

Altyapı odaklı süreç izlenecek

Yönetim Kurulu Üyesi Durukan, "Bu projede bizi heyecanlandıran en önemli detay buradaki çocukların tamamının Manisalı olması idi. Kulüp olarak altyapı odaklı bir sürecin izleneceği bu yolculukta yerel liglere de katılacağız. Açacağımız spor okulları da oyuncu kaynağımız olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in "Sporun her türlüsünün şartsız, koşulsuz destekçisiyiz." sözünü yönetim kurulu olarak çalışmalarımızda ilke ediniyoruz. Manisa'nın spor kültürüne katkı koymak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme hedefindeyiz. Bu doğrultuda Antrenör Alper Akay koordinasyonunda faaliyete geçireceğimiz hentbol branşına tüm kız çocuklarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Kuruldu - Son Dakika

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