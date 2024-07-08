Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Baş Antrenör Caner Doğançay ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Baş Antrenör Caner Doğançay ile sözleşme yeniledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Baş Antrenör Caner Doğançay ile sözleşme yeniledi

Yeni sezonda TVF 2. Lig'de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli Baş Antrenör Caner Doğançay ve ekibi ile sözleşme yeniledi. Takımın hedefi 1. Lig'e çıkmak.

08.07.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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Yeni sezonda TVF 2. Lig'de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında ligin tecrübeli Baş Antrenörü Caner Doğançay ve ekibi ile sözleşme yeniledi. Doğançay ve ekibine başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, Manisa'da, Ege Bölgesi'nde ve Türkiye'de gündem olacak bir takım ile sezona başlayacaklarını ifade etti.

Yeni dönemle birlikte yepyeni bir oluşumla sezona hazırlanan ve 2024-2025 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda, tecrübeli Baş Antrenör Caner Doğançay ile sözleşme yenilendi. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Hedeflerini 1. Lig olarak belirlediklerini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, "2024-2025 sezonu için voleybol takımımızın hocası olan Caner hocamız ile bugün sözleşme imzalıyoruz. Biliyorsunuz ki yerel seçimlerden sonra Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek, Belediye Başkanımız oldu. Manisalılar, Sayın Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği önemi her gün daha çok hissetmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak Başkanımız Emre Hasgör ile beraber iyi bir yapılanma içerisine girdik. Özellikle alt yapıda çocuklarımızın gelişimi ile ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz. Bugün voleybol takımımızın antrenörü ile imza atıyoruz ancak bu bir başlangıç. Caner Hocam zaten Manisa'yı ve Manisa voleybolunu iyi bilen bir hocamız. Voleybol ekibini güçlendirerek, altyapı ekiplerini oluşturarak hem A takımı ile hem de altyapısı ile güçlü bir Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı geliyor. Amacımız bu yıl güzel bir mücadele vererek, 1. Lig'e çıkmak. Çok nitelikli, çok kaliteli, voleybolu Manisalılara sevdirecek bir ekip oluşturacağız. Manisa'da, Ege Bölgesi'nde ve Türkiye'de gündem olacak bir takım ile geliyoruz. İnşallah Manisa'mız için, ülkemiz için voleybol camiası için hayırlısı olur, Allah mahcup etmesin" dedi.

"Hedefimiz 1. Lig"

Baş Antrenör Caner Doğançay da, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederek, "Bizleri bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e, Başkanımız Emre Hasgör'e, Voleybol Şube Sorumlumuz Murat Kümüştekin ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ederim. Geçtiğimiz sezonlarda tamamı altyapıdan yetişen sporcularımız ile bölgesel lige katıldık. Bölgesel ligde namağlup bir şekilde 2. Lig'e terfi ettik. Geçen sene orta bütçeli bir takım ile mücadelemizi gerçekleştirdik. Takımımız grubu lider bitirdi ama 2024-2025 sezonunda yeni yönetimimiz ile birlikte çok güzel bir adım daha atıyoruz. Murat Başkanımın destekleri çok büyüktü, çok iyi işler çıkardık. Hedefimiz, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona güzel başlamak. Bu doğrultuda bütün planlamalarımızı yaptık. Hedefimiz olan 1. Lig'e emin adımlarla çıkmak istiyoruz. Kurduğumuz kadro gayet iyi, üstüne koyarak iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Kendi yetiştirdiğimiz altyapı oyuncularımızı da kadromuzda bulunduracağız. Altyapı oyuncularımızın bizlerden ve ablalarından öğreneceği çok fazla şey var. Bütün Manisalı hemşerilerimize ve tüm voleybol severlere Tarık Almış Spor Salonunda yapacağımız bütün maçlara davet ediyoruz. Bizleri desteklesinler, biz şampiyon olacağız, büyük hedeflerimiz var, büyük hayallerimiz var, bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Caner Doğançay, kendisini Manisa Büyükşehir Belediyespor'un renklerine bağlayan imzayı attı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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