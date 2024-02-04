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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı mağlup etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı mağlup etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş\'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı 91-89 mağlup etti. Maçın hakemleri Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı ve Duhan Köyiçi oldu.

04.02.2024 16:58  Güncelleme: 17:01
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Tofaş'ı konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 91-89 galip ayrıldı.

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan

Tofaş: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, Obrien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8, Batın Tuna

1. Periyot: 23-17 (Manisa BBSK Lehine)

Devre: 42-36 (Manisa BBSK Lehine)

3. Periyot: 58-58 - MANİSA

Kaynak: İHA

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