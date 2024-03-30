Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom\'u deplasmanda yendi

Bursaspor Kulübü Siyaset Üstü Duruşunu Sürdürüyor

Bursaspor Kulübü yönetim kurulu imzalı açıklamada, tüm kişi, kurum, kuruluş ve siyasi görüşlere eşit mesafede olduklarını ve bu tarafsızlık ilkesini sürdüreceklerini belirtti. Kulübün maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ettiği açıklamada, yapılan yardımların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldığı vurgulandı.