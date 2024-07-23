Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Genç Oyuncularla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Genç Oyuncularla Sözleşme İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Genç Oyuncularla Sözleşme İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, voleybol branşında altyapısından yetişen 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Takım, yeni sezonda hedefini 1. Lig olarak belirledi.

23.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etme amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, voleybol branşında da yeni sezon planlamasına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, altyapısından yetişen köşe oyuncusu Berfin İnce, köşe oyuncusu İrem Tanyeri, orta oyuncu Elif Okumuş ve pasör çaprazı Ecrin Kadaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'inde mücadele edecek olan ve yeni sezonda hedefini 1. Lig olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımında, altyapıdan yetişen 4 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandı. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, köşe oyuncusu Berfin İnce, köşe oyuncusu İrem Tanyeri, orta oyuncu Elif Okumuş ve pasör çaprazı Ecrin Kadaz, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kümüştekin, Nabi Başbay, Baş Antrenör Caner Doğançay ve sporcuların aileleri de yer aldı.

Oyuncular mutluluklarını paylaştı

Tecrübeli oyuncuların yanı sıra altyapıdan yetişen oyuncuların da yer aldığı bir kadro ile yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin, genç yıldız adaylarına başarılar diledi. Kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan sporculardan Berfin İnce, "Kendimden yaşça büyük ablalarımla oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yeni sezonda çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum." derken, Elif Okumuş, "Bu takımın altyapısından yetiştim. Altyapısından yetiştiğim takımın A takımına yükselmek çok güzel bir duygu. Verdiğim emeklerin karşılığını almaktan dolayı mutluyum." şeklinde konuştu.

İrem Tanyeri, "Çok mutluyum. Ablalarımdan ve antrenörlerimden öğreneceğim çok fazla şey var. Sürekli gelişeceğim." ifadelerini kullanırken Ecrin Kadaz da şunları söyledi: "Böylesine güzel bir ailede olduğum için çok mutluyum. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Atılan imzaların ardından altyapıdan profesyonelliğe yükselen oyuncular, mutluluklarını aileleriyle paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Genç Oyuncularla Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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