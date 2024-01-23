 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya ile birlikte Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Öğrenciler, 'Gönülden Potaya' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vali Ünlü'ye bilgi vererek, Manisa BBSK ve Tofaş basketbol maçı için hazırlanan ve geliri depremzede ailelere bağışlanacak olan maç biletini takdim etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü\'yü ziyaret etti
23.01.2024 - 09:50,
Abone Ol

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya ile birlikte Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Öğrenciler hazırladıkları "Gönülden Potaya" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vali Ünlü'ye bilgi vererek 4 Şubat günü gerçekleştirilecek Manisa BBSK ve Tofaş basketbol maçı için hazırlanan ve geliri Manisa'da yaşayan depremzede ailelere bağışlanacak olan maç biletini takdim etti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde anlamlı bir projeye imza atıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu, Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır ve Metin Mert Demirer, halkla ilişkiler proje dersi kapsamında "Gönülden Potaya" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Vali Enver Ünlü, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin asrın felaketi olarak nitelendirildiğini, çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimizi ifade ederek "Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bizler depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin de hazırlamış oldukları sosyal sorumluluk projesi ile bu konuda yaraları sarmaya çalışması çok anlamlı olmuş. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Öğrenciler 4 Şubat günü Muradiye Spor Salonu'nda Manisa BBSK ve Tofaş arasında oynanacak basketbol maçına Vali Enver Ünlü'yü davet ederek maç için hazırlanan bileti takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halkla İlişkiler, Manisa, Tofaş, Basketbol, Valilik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement