Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Vali Enver Ünlü\'yü ziyaret etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya ile birlikte Vali Enver Ünlü'yü ziyaret etti. Öğrenciler hazırladıkları "Gönülden Potaya" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vali Ünlü'ye bilgi vererek 4 Şubat günü gerçekleştirilecek Manisa BBSK ve Tofaş basketbol maçı için hazırlanan ve geliri Manisa'da yaşayan depremzede ailelere bağışlanacak olan maç biletini takdim etti.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde anlamlı bir projeye imza atıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu, Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır ve Metin Mert Demirer, halkla ilişkiler proje dersi kapsamında "Gönülden Potaya" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Vali Enver Ünlü, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin asrın felaketi olarak nitelendirildiğini, çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimizi ifade ederek "Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bizler depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin de hazırlamış oldukları sosyal sorumluluk projesi ile bu konuda yaraları sarmaya çalışması çok anlamlı olmuş. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Öğrenciler 4 Şubat günü Muradiye Spor Salonu'nda Manisa BBSK ve Tofaş arasında oynanacak basketbol maçına Vali Enver Ünlü'yü davet ederek maç için hazırlanan bileti takdim etti. - MANİSA