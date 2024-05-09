Manisa'da 2024 Atlı Cirit Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Manisa'da 2024 Atlı Cirit Müsabakaları Başladı

Manisa\'da 2024 Atlı Cirit Müsabakaları Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen 2024 yılı atlı cirit müsabakaları başladı. 8 takımın yer aldığı müsabakalarda birinci olan takımlar final maçıyla belirlenecek.

09.05.2024 10:07  Güncelleme: 10:12
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Manisa'nın Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizatörlüğünde 8 takımın yer aldığı 2024 yılı atlı cirit müsabakaları başladı. İki grup halinde oynanacak müsabakalarda birinci olan takımların 30 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan final maçıyla 1. ve 2. olan takımlar belli olacak.

Manisa Atlı Cirit İl Eleme Müsabakaları Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizatörlüğünde Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'nda başladı. Günün ilk maçında B Grubunda yer alan iki Selendi takımı olan Selendi Atlı Cirit takımı ile Selendi Beypınar Atli cirit takımı karşılaştı. İlk maçın galibi Selendi Beypınar oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından modern bir şekilde yapılan Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'nda 2 hafta devam edecek müsabakalarda, A Grubunda Atçı Dostları Spor, Selendi Karabeyler Atlı Cirit Spor, Akhisar Beyler Atlı Spor, Soma Atlı Cirit spor B Grubunda Selendi Atlı Cirit Spor, Popiler Atçı Spor, Akhisar Efe Atlı Spor, Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor yer alıyor.

Gruplarında birinci olan takımlar 30 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılacak olan final müsabakasında galip gelmek için yarışacaklar. Birinci olan takım yarı finale ikinci olan takım çeyrek finalde oynamaya hak kazanacak. Çeyrek final ve yarı final maçlarının oynanacağı yerler daha sonra belli olacak. İlk müsabakayı İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara, İlçe Belediye Başkanı Murat Daban, daire müdürleri ve çok sayıda cirit sevenler izledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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