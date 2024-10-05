Manisa'da Cimnastik Sporuna Destek Ziyareti - Son Dakika
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Manisa'da Cimnastik Sporuna Destek Ziyareti

Manisa\'da Cimnastik Sporuna Destek Ziyareti

Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Fatma Tuğba Didin ve milli takım sporcuları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 12 bin çocuğa spor imkanı sağladıklarını belirtti.

05.10.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
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Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Fatma Tuğba Didin, antrenörler ve milli takım sporcuları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e konuk oldu. Başkan Zeyrek, "Biz şu anda Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yaklaşık 12 bin evladımıza kucak açıyoruz. Hem kişisel gelişim anlamında hem de şehre verdiği destekten dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cimnastik il Temsilcisi Fatma Tuğba Didin, Yönetici Erkan Turbil, Başantenör Mehmet Ali Ekin, Antrenörler Hazal Akay, Zeki Can Akdağ, Cimnastik Veli Sorumlusu İlkim Özermiş ve milli takım sporcularını konuk etti. 26 ülkeden 500 sporcunun katıldığı 15. Uluslararası Plovdiv Cup Aerobik Cimnastik Şampiyonası, 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'nın Plovdiv kentinde düzenlendi. Ziyarette yer alan Furkan Saylan ve Duru Günen çifti de çiftler kategorisinde altın madalya alarak İstiklal Marşı'nı okuttu. Furkan Saylan ayrıca yarışmada tek erkeklerde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

"12 bin çocuğumuza kucak açıyoruz"

Elinden geldiği kadar spora destek vermek istediğini söyleyen Başkan Zeyrek küçük çocukların sporla ilgilenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Zeyrek, "Çocuklarımızın spor konusunda hem kendi yeteneklerini ortaya çıkartmaları hem de şehrin tanıtımı ve kişisel gelişimleri için çok önemli bir spor organizasyonu olan cimnastiğe vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz şu anda Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde yaklaşık 12 bin evladımıza kucak açıyoruz. Hem kişisel gelişim anlamında hem de şehre verdiği destekten dolayı ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu gelişimi önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah girdiğiniz her yarışmada başarılı olursunuz. Emeklerinize sağlık. Madalya almak çok gurur verici bir şey. Asıl hedef madalya almaktan daha önemlisi kişisel gelişim. Sporun daha çok yaygınlaştırılması önemli. Madalya almak elbette çok önemli. İstiklal Marşı'nı söyletmek inanılmaz mutluluk verici çalışmalar. Ayşe Begüm Onbaşı'da bizimle birlikte çalışmaya başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıkıp her platformda ülkemizi temsil edip sonrasında amatörde başladığı görevine geri dönüp hem kendi yarışma programına devam edecek hem de sizler gibi sporculara örnek olacak. Böyle bir sorumluluk üstlendi" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa'da Cimnastik Sporuna Destek Ziyareti - Son Dakika

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