Demirci'de düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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Demirci'de düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı

Demirci\'de düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı. Turnuvaya 14 ilden 20'si kadın 47 sporcu katılıyor. Beş gün sürecek olan turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edilecek. Turnuva, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Akıncılar Tenis Kulübü tarafından organize ediliyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sporculara başarılar diledi.

06.05.2024 15:21
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Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya, 14 ilden 20'si kadın 47 sporcu mücadele ediyor.

Beş gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara, madalya ve kupa takdim edilecek.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, ulusal bir tenis turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Turnuva, Kaymakamlığımız koordinasyonunda belediyemizin destekleri ile Akıncılar Tenis Kulübünün organizasyonunda yapılıyor." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Demirci'de düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirci'de düzenlenen 14 Yaş Bahar Kupası Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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