Manisa'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası

Manisa\'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası
08.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvasıyla kadınların spor katılımı kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'nın 17 ilçesinde "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası düzenlendi. Kadınların spora katılımını teşvik etmek ve Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı.

Manisa genelinde düzenlenen turnuvaya çok sayıda kadın katıldı. Spor salonlarında gerçekleşen müsabakalarda katılımcılar hem spor yapmanın hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmalar, izleyiciler tarafından da ilgiyle takip edildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ile etkinliğe katılan kadın sporculara çeşitli hediyeler, madalya ve kupalar takdim edildi.

Yunusemre ilçesinde düzenlenen programa katılan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan kadınlara madalya ve kupalarını vererek sporcuları tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kadınların sporun her alanında daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımız, toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biridir. Hayatın her alanında olduğu gibi spor alanında da gösterdikleri azim, kararlılık ve başarı bizlere büyük gurur veriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası ile hem kadınlarımızın sporla buluşmasını hem de bu anlamlı günü hep birlikte coşku içerisinde kutlamayı amaçladık. Bugün burada gördüğümüz birlik, enerji ve heyecan bizlere gösteriyor ki spor; dostluğu, dayanışmayı ve sağlıklı yaşamı bir araya getiren en güçlü bağlardan biridir. Turnuvaya katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, hayatın her alanında başarılarının devamını diliyor ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum. "

Öztürk, konuşmasının ardından turnuvaya katılan kadın sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Etkinlikler, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:42:36. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.