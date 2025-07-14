Manisa\'da Muaythai Antrenörlük Kursu Tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Kademe Muaythai Antrenörlük Kursu, 07-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Farklı illerden gelen 30 kursiyerin katıldığı kurs, 6 gün boyunca yoğun bir eğitim programıyla tamamlandı. Katılımcılar, teorik ve uygulamalı derslerle antrenörlük bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kursun koordinatörlüğünü Manisa Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan yürütürken, kursun idari sorumluluğu Kurs Müdürü Çağlar Seçilmiş tarafından sağlandı. Teknik ve özel antrenman bilgileri ile spor dalı gözlem-değerlendirme eğitimi branşında uzman isimlerden Baş Antrenör Kaan Levent tarafından verilirken, taktik eğitimi ise Teknik Direktör ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış tarafından aktarıldı.

Manisa'nın Muaythai branşında önemli bir merkez haline geldiğini belirten İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, "Manisa ilimiz Muaythai'de lokomotif görevi üstleniyor. Her yıl düzenli olarak antrenörlük ve hakemlik kursları açıyoruz. 2017 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanından gelen yüzlerce kursiyere eğitim verdik. Başarıyla tamamlayan kursiyerler, memleketlerine dönerek Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor. Manisa'nın spor eğitiminde öncü olmasından gurur duyuyoruz" dedi. - MANİSA